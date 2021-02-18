Узбекский лидер поздравил Нгози Оконджо-Ивеала — первую женщину во главе ВТО

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Нгози Оконджо-Ивеала — нового генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) — с назначением на этот пост.

Оконджо-Ивеала — первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО (вступление в должность запланировано на 1 марта). Ранее она была министром финансов Нигерии.

В своем послании Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что под руководством Нгози Оконджо-Ивеала будут проведены реформы, которые повысят авторитет ВТО.

Кроме того, президент Узбекистана отметил важность продолжения взаимодействия в вопросах вступления республики в организацию.

В конце ноября 2017 года Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по присоединению к ВТО. В июле 2019-го узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.

В начале июля 2020-го РУз и ВТО после почти 15-летнего перерыва провели заседание совместной рабочей группы.

На прошлой неделе в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщили, что власти республики синхронизируют обязательства в рамках переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию и подписанию нового соглашения с Евросоюзом.

Узбекистан в декабре 2020 года получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. В начале февраля премьер республики впервые принял участие в заседании Евразийского межправсовета, мероприятие прошло в Алматы. В ходе своего выступления Абдулла Арипов отметил растущий авторитет ЕАЭС на международной арене и рассказал, в каких сферах страна планирует развивать сотрудничество с объединением.