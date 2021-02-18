Визит Мирзиёева в РФ, русский язык, ЕАЭС: что обсудили парламентарии России и РУз

В Совете Федерации РФ рассказали об итогах пятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству СФ и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов и первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев провели очередное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Руководители верхних палат парламентов двух стран находятся в постоянном контакте, заявил Ильяс Умаханов.

Он отметил, что в настоящее время идет подготовка к визиту президента РУз Шавката Мирзиёев в Россию. По словам зампредседателя Совфеда, парламентарии готовы подключиться к организации Форума регионов РФ и Узбекистана, который должен пройти в рамках визита.

Также вице-спикер напомнил, что в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в мае 2022 года в России планируется провести Всемирную конференцию по межрелигиозному и межкультурному диалогу.

"Ильяс Умаханов пригласил узбекстанских коллег подключиться к работе по подготовке этого международного мероприятия", — говорится в публикации.

Зампредседателя Совфеда РФ рассказал о развитии сотрудничества между странами в гуманитарной, прежде всего, научно-образовательный области. Он напомнил, что в Узбекистане работают 11 филиалов российских вузов, "должны открыться еще четыре".

"Идет взаимодействие по линии научных учреждений, начат новый проект, связанный с преподаванием русского языка, переподготовкой кадров. В ближайшее время планируется направить в Узбекистан для организации профессиональной переподготовки кадров и работы в школах 100 российских специалистов. В рамках подготовки к межрегиональному форуму планируется провести II Российско-Узбекский образовательный форум", — сказал Умаханов.

Первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, в свою очередь, отметил, что Россия является одним из приоритетных партнеров республики.

"Он подчеркнул важность развития взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе на площадке Евразийского экономического союза, в котором Узбекистан участвует в качестве наблюдателя", — говорится в публикации.

Для более эффективного партнерства в различных сферах парламентариям предстоит большая работа по гармонизации законодательства, заявил Сафаев.

Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2020 года.