Визит Мирзиёева в РФ, русский язык, ЕАЭС: что обсудили парламентарии России и РУз

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов и первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев провели очередное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Руководители верхних палат парламентов двух стран находятся в постоянном контакте, заявил Ильяс Умаханов.
Он отметил, что в настоящее время идет подготовка к визиту президента РУз Шавката Мирзиёев в Россию. По словам зампредседателя Совфеда, парламентарии готовы подключиться к организации Форума регионов РФ и Узбекистана, который должен пройти в рамках визита.
"Ильяс Умаханов пригласил узбекстанских коллег подключиться к работе по подготовке этого международного мероприятия", — говорится в публикации.
Зампредседателя Совфеда РФ рассказал о развитии сотрудничества между странами в гуманитарной, прежде всего, научно-образовательный области. Он напомнил, что в Узбекистане работают 11 филиалов российских вузов, "должны открыться еще четыре".
Первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, в свою очередь, отметил, что Россия является одним из приоритетных партнеров республики.
Для более эффективного партнерства в различных сферах парламентариям предстоит большая работа по гармонизации законодательства, заявил Сафаев.
Напомним, Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2020 года.