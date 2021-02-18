Токаев пригласил Мирзиёева в Казахстан

В предыдущий раз узбекский лидер посетил Казахстан с государственным визитом в марте 2017 года. Тогда пост президента РК занимал Нурсултан Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева посетить соседнюю республику.

Токаев в четверг принял министра иностранных дел РУз Абдулализа Камилова, который посетил Казахстан с рабочим визитом. Глава внешнеполитического ведомства передал ему послание Мирзиёева с просьбой поддержать инициативу о проведении в Ташкенте международной конференции "Центральная Азия и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Президент Казахстана подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире и пандемию, отношения между двумя республиками традиционно находятся на высоком уровне и демонстрируют высокую устойчивость к современным вызовам.

"В завершение встречи президент Казахстана передал главе Узбекистана самые теплые пожелания благополучия и здоровья, выразив уверенность в том, что узбекский лидер посетит Казахстан с визитом по мере улучшения эпидемиологической ситуации", — сообщили в пресс-служба Токаева.

В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев посетил Казахстан с государственным визитом в марте 2017 года. Тогда пост президента РК занимал Нурсултан Назарбаев.

В том же году, только осенью, Назарбаев побывал в Узбекистане.

Касым-Жомарт Токаев, возглавляющий Казахстан с марта 2019-го, приезжал в РУз в апреле того же года. Это был его второй зарубежный визит в качестве президента — в первую очередь политик побывал в России.