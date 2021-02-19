Сидиков рассказал о значении трансафганского транспортного коридора для Узбекистана

Какая работа ведется для развития экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества между РУз и Афганистаном — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Создание трансафганского транспортного коридора в ближайшем будущем станет одним из приоритетов внешней политики Узбекистана, заявил замминистра иностранных дел республики Фуркат Сидиков. Об этом сообщает ИА "Дунё".

РУз заинтересована в расширении отношений с Афганистаном, отметил дипломат во время выступления в Национальном пресс-центре. По его словам, активно продолжается работа по развитию сотрудничества между регионами, в том числе экономического и торгово-инвестиционного.

"Одна из наших основных задач на этом направлении — расширение транспортного потенциала и возможностей Узбекистана. В настоящее время достигнуты предварительные договоренности о строительстве трансафганского транспортного коридора, соединяющего Центральную Азию с Индийским океаном. Реализация этого проекта останется одним из приоритетов нашей внешней политики в ближайшем будущем", — заявил Фуркат Сидиков.

Так, принимаются меры для реализации проекта железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", которая обеспечит доступ к пакистанским морским портам.

"В частности, созданы рабочие группы с участием представителей министерств транспорта и соответствующих ведомств трех стран", — сказал замглавы МИД.

Напомним, власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана в начале февраля подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Проект планируется подготовить в мае, начать строительство — в сентябре.