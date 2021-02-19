"Все вы — мои дети": Мирзиёев посетил дом милосердия в Намангане

Глава государства в пятницу побывал в Наманганской области с рабочим визитом. В финале поездки он побеседовал с детьми и пожилыми людьми.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Дом милосердия №26 и дом-интернат "Саховат" в Намангане, рассказали в пресс-службе главы государства.

Узбекский лидер в пятницу побывал в регионе с рабочим визитом.

В Доме милосердия президент поговорил с малышами и посмотрел, в каких условиях они живут.

"Все вы — мои дети. Жизнь сложна, но знайте, что следом за трудными днями Всевышний посылает и светлые дни. За выпавшие вам испытания, вашу тоску по семье Аллах воздаст вам своей милостью, радостью завтрашнего дня. Только будущее покажет, кто будет счастливым в этом мире", — сказал глава государства ребятам.

Он подчеркнул, что власти думают о создании прочного фундамента для счастливой жизни детей, причем "не разовыми решениями, а законодательно".

"Как только вы покинете этот дом, мы предоставим вам жилье и законом защитим ваше право на благополучную жизнь", — заверил узбекский лидер. Он пожелал ребятам обрести счастье, жить в мире и спокойствии.

Также Мирзиёев посетил дом-интернат "Саховат", здание которого было построено еще в 1982 году.

"Мне дорог каждый гражданин Узбекистана. Сегодня был очень тяжелый день, мы обсудили много вопросов. До того, как сесть в самолет, я понял, что не могу вернуться, не встретившись с вами и не решив вашу проблему", — отметил президент.

Пресс-служба президента Узбекистана Подопечные и сотрудники дома-интерната "Саховат", который посетил Шавкат Мирзиёев

Он рассказал, что получает очень много писем от пожилых людей, нуждающихся в домах "Саховат".

"С учетом этого мы усилим социальную защиту. В течение четырех месяцев в городе Намангане будет построено новое здание для дома "Саховат". Вы будете жить и лечиться в достойных условиях", — заявил глава государства.

Он пожелал подопечным дома-интерната здоровья и долгой жизни.