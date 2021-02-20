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Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Жапаров прилетит в РФ — Путин проведет с ним переговоры

Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20210220/16052434/Prezident-Kyrgyzstana-Zhaparov-priletit-v-RF--Putin-provedet-s-nim-peregovory.html

Садыр Жапаров — шестой по счету президент КР. Он победил на досрочных выборах главы государства, назначенных после октябрьских протестов в стране.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоится в Москве в среду, 24 февраля. Жапаров будет находиться в РФ с визитом.

По данным пресс-службы, главы РФ и КР обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, они уделят внимание актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Ранее сообщалось, что Путин 22 февраля проведет в Сочи переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Теги:
внешняя политика, политика, переговоры, Кыргызстан, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин



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