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Представитель Узбекистана при ЕАЭС Шухрат Шукуров (слева) и председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович

Мясникович пожелал представителю Узбекистана при ЕАЭС успехов на посту

Официальный веб-сайт Информационного агентства "Дунё"
Политика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (77)
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Sputnik Узбекистан
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Ранее стало известно, что представителем РУз в Евразийской экономической комиссии стал Шухрат Шукуров, который до этого занимал должность первого замдиректора Института прогнозирования и макроэкономических исследований.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов представил председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилу Мясниковичу представителя республики при ЕАЭС Шухрата Шукурова. Об этом сообщает ИА "Дунё".

Встреча состоялась в пятницу в здании ЕЭК.

"Председателю Коллегии ЕЭК передано письмо премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова о назначении представителя РУз в комиссии", — говорится в публикации.

Мясникович пожелал Шухрату Шукурову успехов на новом ответственном посту.

Кроме того, Шукуров был представлен министру по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергею Глазьеву и министру по торговле Андрею Слепневу.

Узбекистан имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе с 11 декабря 2020 года.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (77)
Теги:
Ботиржон Асадов, Узбекистан, ЕЭК, ЕАЭС, Шухрат Шукуров



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