Когда Таджикистан откроет границу для узбекистанцев — министр

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим разъяснил, когда жители РТ и Узбекистана смогут свободно перемещаться между республиками.
Глава Минтранса РТ Азим Иброхим в беседе со Sputnik Таджикистан отметил, что отношения между двумя странами являются "тесными и дружными", налажено сотрудничество в трансферной сфере, идет обсуждение текущих вопросов взаимодействия.
"<...> но об открытии наземных КПП на границе двух государств пока переговоры не ведутся", — заявил министр.
Граница с Узбекистаном откроется тогда, "когда пандемии придет конец", то есть эпидемиологическая ситуация станет благоприятной, добавил Азим Иброхим.
С 5 сентября вновь открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. С 1 декабря возобновили работу компьютерные игровые центры. С 28 января разрешено проводить концертно-зрелищные мероприятия в закрытых залах, с 20 февраля — международные выставки и ярмарки.