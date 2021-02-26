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КПП Равот на границе Таджикистана и Узбекистана в городе Канибадам, архивное фото

Когда Таджикистан откроет границу для узбекистанцев — министр

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210226/16086865/Kogda-Tadzhikistan-otkroet-granitsu-dlya-uzbekistantsev--ministr.html

Ранее в таджикских СМИ появилась информация о том, что свободное перемещение между республиками станет возможно к Наврузу.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим разъяснил, когда жители РТ и Узбекистана смогут свободно перемещаться между республиками.

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Ранее в таджикских СМИ появилась информация о том, что заместитель министра иностранных дел РТ и первый замглавы МИД РУз Фарход Арзиев в ходе переговоров обсудили в том числе и открытие границ. В частности, сообщалось, что наземные границы между республиками могут открыться к Наврузу (в Узбекистане он будет отмечаться с 20 по 22 марта, в Таджикистане — с 21 по 24 или 25 марта).

Глава Минтранса РТ Азим Иброхим в беседе со Sputnik Таджикистан отметил, что отношения между двумя странами являются "тесными и дружными", налажено сотрудничество в трансферной сфере, идет обсуждение текущих вопросов взаимодействия.

"<...> но об открытии наземных КПП на границе двух государств пока переговоры не ведутся", — заявил министр.

Граница с Узбекистаном откроется тогда, "когда пандемии придет конец", то есть эпидемиологическая ситуация станет благоприятной, добавил Азим Иброхим.

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В Узбекистане поэтапное ослабление карантина против COVID-19 началось с 15 августа. А именно — были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

С 5 сентября вновь открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. С 1 декабря возобновили работу компьютерные игровые центры. С 28 января разрешено проводить концертно-зрелищные мероприятия в закрытых залах, с 20 февраля — международные выставки и ярмарки.

Теги:
пандемия, границы, Узбекистан, Таджикистан



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