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Здание МИД Узбекистана

МИД Узбекистана подтвердил предстоящий визит Камилова в Россию

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210228/16090337/MID-Uzbekistana-podtverdil-predstoyaschiy-vizit-Kamilova-v-Rossiyu.html

Ранее о том, что Абдулазиз Камилов в начале следующего месяца посетит РФ, сообщила официальный представитель МИД России. Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана подтвердили предстоящий визит главы ведомства Абдулазиза Камилова в Россию 1-2 марта.

Ранее о том, что Камилов в начале следующего месяца посетит РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запланированы переговоры с министром Сергеем Лавровым.

"Первого-второго марта 2021 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в Российскую Федерацию", — говорится в публикации на сайте МИД РУз.

По данным пресс-службы, намечено обсудить состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Визит исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Узбекистан
МИД РФ
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"Стороны также рассмотрят график запланированных на текущий год совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях", — рассказали в ведомстве.

Напомним, в МИД России рассказали, что министры уделят особое внимание ходу подготовки документов, которые будут подписаны в рамках предстоящего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ. Точная дата пока не называлась.

Теги:
внешняя политика, Россия, политика, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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