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Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде

Бердымухамедов предложил дать новорожденным имена в честь Ашхабада

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210228/16091314/Berdymukhamedov-predlozhil-dat-novorozhdennym-imena-v-chest-Ashkhabada.html

Столице Туркменистана весной исполнится 140 лет. В субботу для организации празднования была создана специальная правительственная комиссия.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил имена для детей, которые родятся 25 мая — в день празднования юбилея Ашхабада, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Ашхабад – столица Туркменистана
© Sputnik / Александр Юрьев
В центре столицы Туркменистана появится парк "Ташкент"
Ашхабаду весной исполнится 140 лет. В субботу для организации празднования была создана специальная правительственная комиссия.

Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи заявил, что осуществляемые в столице масштабные работы, достигнутые успехи и планируемые праздничные мероприятия — это "предмет гордости всего туркменского народа". По словам главы государства, в День города общественный транспорт Ашхабада будет бесплатным.

Также президент отметил, что "будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке — Мерджен (Жемчужина) или Мая".

"Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа", — говорится в публикации.

Соответствующим руководителям поручено подготовить для будущих детей подарки.

Теги:
дети, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов



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