Бердымухамедов предложил дать новорожденным имена в честь Ашхабада

Столице Туркменистана весной исполнится 140 лет. В субботу для организации празднования была создана специальная правительственная комиссия.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил имена для детей, которые родятся 25 мая — в день празднования юбилея Ашхабада, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Ашхабаду весной исполнится 140 лет. В субботу для организации празднования была создана специальная правительственная комиссия.

Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи заявил, что осуществляемые в столице масштабные работы, достигнутые успехи и планируемые праздничные мероприятия — это "предмет гордости всего туркменского народа". По словам главы государства, в День города общественный транспорт Ашхабада будет бесплатным.

Также президент отметил, что "будет символичным первому родившемуся 25 мая мальчику дать имя Пайтагт (столица) или Ашхабад, а девочке — Мерджен (Жемчужина) или Мая".

"Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа", — говорится в публикации.

Соответствующим руководителям поручено подготовить для будущих детей подарки.