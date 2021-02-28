Путин подарил Жапарову украшенную золотом саблю — фото

Садыр Жапаров, ставший президентом Кыргызстана по итогам внеочередных выборов, на днях побывал в России. Поездка в Москву стала для него первым зарубежным визитом на высоком посту.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подарил своему кыргызстанскому коллеге Садыру Жапарову саблю, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на собственные источники.

Жапаров на этой неделе побывал в Москве с двухдневным государственным визитом. По итогам он рассказал СМИ, что преподнес Путину "красивый меч", изготовленный "очень хорошими" мастерами.

А Путин, как сообщили информагентству, подарил Жапарову саблю, "инкрустированную золотом и другими драгоценными металлами". Было отмечено также, что "традиция обмена холодным оружием между правителями государств носит древний и очень глубокий смысл".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров получил в подарок от российского лидера Владимира Путина саблю. Фото / источники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров получил в подарок от российского лидера Владимира Путина саблю. Фото / источники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров получил в подарок от российского лидера Владимира Путина саблю. Фото / источники 1 / 3 Фото / источники Президент Кыргызстана Садыр Жапаров получил в подарок от российского лидера Владимира Путина саблю.

Пресс-секретарь главы центральноазиатской республики Галина Байтерек подтвердила информацию. При этом она отметила, что Садыр Жапаров, будучи скромным человеком, не хотел афишировать ни полученный, ни преподнесенный подарки.

"Более того, президент уже распорядился передать этот меч в Исторический музей", — сообщила пресс-секретарь.

Садыр Жапаров — шестой по счету президент Кыргызстана. Он занял пост главы государства по итогам досрочных выборов, состоявшихся после октябрьских протестов. Жапарову отдали свои голоса более 79 процентов избирателей.