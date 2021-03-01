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Когда ждать Жапарова в Узбекистане? Стали известны детали первого визита

Пресс-служба президента Киргизии
Политика
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Напомним, что Садыр Жапаров вступил в должность нового главы Кыргызстана недавно — в конце января.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На днях глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры с новым президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и министром иностранных дел страны Русланом Казакбаевым.

Пресс-служба президента Кыргызстана
Глава МИД Узбекистана и лидер Кыргызстана обсудили развитие транспортных коридоров

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего стратегического партнерства, поделились своими соображениями по дальнейшему взаимодействию в рамках региональных и международных организаций.

Встречи прошли в Бишкеке, куда узбекский министр иностранных дел прибыл с рабочим визитом. 

Однако стало известно, что Жапаров тоже в ближайшее время намерен посетить Узбекистан. Точнее, уже в марте.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МИД Кыргызстана. 

В ведомстве отметили, что в ходе встреч "стороны с удовлетворением отметили высокий уровень кыргызско-узбекских отношений, подтвердили приверженность на дальнейшее углубление всестороннего и долгосрочного сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнерства".

Также отмечается, что Узбекистан и Кыргызстан особенно показали себя настоящими партнерами в период пандемии в 2020 году, активно взаимодействуя и поддерживая друг друга в непростых условиях.

Теги:
МИД Кыргызстана, официальный визит, Кыргызстан, Узбекистан, Садыр Жапаров



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