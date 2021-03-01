"Неофициальные сигналы": в РФ рассказали об интересе стран Европы к "Спутнику V"

По словам замглавы российского МИД, количество стран, которые "стучатся в двери" РФ, растет день ото дня.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Многие страны Европы готовы не ждать, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит российский "Спутник V", а использовать национальную сертификацию. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, количество стран, которые "стучатся в двери" России, ежедневно растет.

"Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия, начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа", — сказал Грушко. Его цитирует РИА Новости.

Недавно об интересе к российскому препарату заявили Люксембург и Чехия, напомнил дипломат.

"И получаем много неофициальных сигналов от других стран", — отметил он.

По словам Грушко, многие государства "исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить", когда "Спутник V" будет сертифицирован (Европейским агентством лекарственных средств. — Прим. ред.), однако "некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах".

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная Центром имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Применение препарата уже одобрили в десятках стран, среди которых — Беларусь, Сербия, Венесуэла, ОАЭ, Иран, Армения, Пакистан, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Египет.