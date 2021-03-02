Лавров рассказал о главной теме переговоров с Камиловым

Глава узбекистанского внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов находится в России с рабочим визитом. Сегодня состоятся переговоры с Сергеем Лавровым.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует на переговорах с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым обсудить подготовку визита в РФ президента РУз Шавката Мирзиёева.

"Сегодняшний визит, как мы и договорились с вами, вчера еще начали работать, посвятим, прежде всего, рассмотрению положению дел с подготовкой государственного визита Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию", — сказал дипломат перед началом переговоров.

Лавров также отметил, что отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, пишет РИА Новости.

"Конечно, в повестке дня двусторонних отношений самый главный вопрос — это визит (президента Узбекистана. — Прим. ред.), — сказал министр. — Подготовка идет".

По словам Абдулазиза Камилова, Узбекистан хотел бы, чтобы визит Шавката Мирзиёева в РФ был полноформатным. Он отметил, что визит сопровождает очень много дополнительных мероприятий, например, форум регионов двух стран, бизнес-форум и другие мероприятия, которые, в основном, носят экономический характер.

"Непосредственно о сроках визита. Я говорю по этому поводу с Шавкатом Миромоновичем, мы, конечно, (сроки) будем координировать, исходя из складывающейся ситуации", — добавил глава МИД Узбекистана.

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса его решено было перенести на 2021-й.