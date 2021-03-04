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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

14-й саммит ОЭС: что намерен предложить партнерам Шавкат Мирзиёев

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210304/16122438/14-y-sammit-OES-chto-nameren-predlozhit-partneram-Shavkat-Mirziev.html

Центральной темой предстоящей встречи станут актуальные вопросы сотрудничества в обширном регионе в постковидный период.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Сегодня, 4 марта, состоится 14-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Тепловоз с грузовыми вагонами
© Sputnik / Александр Кондратюк
Узбекистан и ОЭС обсудили перспективы создания Трансафганского коридора

В мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате, примут участие лидеры всех 10 государств-членов объединения.

Председателем выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что членами ОЭС, помимо Турции, являются Иран, Пакистан, Азербайджан, Афганистан, а также страны Центральной Азии.

Отмечается, что главной темой встречи станут вопросы "практического сотрудничества в обширном регионе в период после COVID-19".

Своими предложениями поделится в том числе узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

"Предусматривается, что в своем выступлении президент Узбекистана представит видение перспектив развития регионального партнерства, а также выдвинет ряд предложений по преодолению последствий пандемии, восстановлению торговых связей, усилению промышленной кооперации, реализации совместных программ в области транспорта и логистики, продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики и финансового сотрудничества", — говорится на сайте главы государства.

Напомним, что ОЭС была создана 1985 году.

Организация зарекомендовала себя как авторитетное региональное объединение, в рамках которого страны-участники решают важные вопросы, касающиеся торговли, инвестиций, инновации, транспорта, энергетики и коммуникаций, а также сельского хозяйства и промышленности.

Теги:
саммит, политика, ОЭС, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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