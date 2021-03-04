Глава МИД Турции и эксперты посетят Узбекистан

Отмечается, что иностранные гости будут находиться в стране с официальным визитом в период с 6 по 9 марта 2021 года.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В республику прибудет группа турецких специалистов во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает МИД Узбекистана.

Отмечается, что иностранные гости будут находиться в стране с официальным визитом в период с 6 по 9 марта 2021 года.

"Турецкая делегация примет участие во втором заседании Группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Турции", - информируется в релизе.

В Самарканде откроется Генконсульство Турции

В рамках мероприятия запланировано посещение Хивы и Бухары, а также участие в церемонии открытия Генерального консульства Турции в Самарканде.