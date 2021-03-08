В Самарканде открылось генконсульство Турции

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Церемония открытия дипломатического представительства Турции прошла 7 марта, сообщает пресс-служба Самаркандского областного хокимията.
В церемонии приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, хоким Самарканда Эркинжон Турдимов и другие.
Ранее сообщалось, что генконсульство возглавил Салих Джанер. По его словам, сотрудники здесь будут выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.
Турецкая делегация во главе с министром Чавушоглу прибыла в Узбекистане 6 марта. Ранее в тот же день она посетила Бухару. Официальные гости встретились с руководством региона и посетили местные достопримечательности.
Официальный визит иностранных гостей продлится до 9 марта. Делегация также примет участие во втором заседании Группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.