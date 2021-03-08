В Самарканде открылось генконсульство Турции

На открытие диппредставительства прибыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Возглавляемая им делегация также примет участие во втором заседании Группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Церемония открытия дипломатического представительства Турции прошла 7 марта, сообщает пресс-служба Самаркандского областного хокимията.

В церемонии приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, хоким Самарканда Эркинжон Турдимов и другие.

Ранее сообщалось, что генконсульство возглавил Салих Джанер. По его словам, сотрудники здесь будут выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

Департамент по развитию туризма Бухарской области Турецкая делегация во главе с Мевлютом Чавушоглу в Бухаре

Турецкая делегация во главе с министром Чавушоглу прибыла в Узбекистане 6 марта. Ранее в тот же день она посетила Бухару. Официальные гости встретились с руководством региона и посетили местные достопримечательности.

Официальный визит иностранных гостей продлится до 9 марта. Делегация также примет участие во втором заседании Группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.