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Заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркат Сидиков, прибывший в г.Тегеран (Иран) с визитом, встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Ходи Солейманпуром

Предложения Шавката Мирзиёева нашли поддержку в ОЭС

МИД Узбекистана
Политика
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В Тегеране прошли переговоры представителя узбекского МИД с Генсеком ОЭС. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Организацией.

ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Предложения президента Узбекистана, выдвинутые 4 марта на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), вызвали интерес и поддержку у стран-участниц.

Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Ходи Солейманпур во время встречи с замминистра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркатом Сидиковым 7 марта в Тегеране.

Как сообщается на сайте узбекистанского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ОЭС, обменялись мнениями о планируемых совместных мероприятиях, в частности проведении очередной встречи министров сельского хозяйства и туризма стран-членов Организации в 2021 году в Узбекистане.

Практическим аспектам реализации выдвинутых президентом Узбекистана инициатив было уделено особое внимание. 

Было отмечено, что за последние годы общий товарооборот Узбекистана со странами-членами Организации увеличился в полтора раза и составил девять  миллиардов долларов. В Узбекистане действует около пяти тысяч предприятий стран-участниц ОЭС.

Генеральный секретарь ОЭС приглашен на Международную конференцию высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится в текущем году в г.Ташкенте.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Саммит ОЭС: какие инициативы выдвинул узбекский лидер

На переговорах были также рассмотрены другие актуальные вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Организацией.

14-й саммит ОЭС прошел 4 марта в онлайн-режиме. Шавкат Мирзиёев высказался за снятие торговых и транспортных барьеров и ограничений, введенных в рамках карантинных мер против COVID-19, активную цифровизацию торговли и развитие электронной коммерции, ускорение принятия регионального торгового соглашения.

Кроме того, глава Узбекистана предложил расширить механизмы финансового сотрудничества для углубления промышленной кооперации между ведущими предприятиями стран-участниц, провести региональный форум с участием ведущих банковских институтов и другое.

Теги:
переговоры, МИД Узбекистана, Узбекистан, Тегеран, ОЭС



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