Иргашев: Узбекистан должен стать для россиян доступным, как Турция

Еженедельно в Узбекистан из Петербурга отправляются 15 авиарейсов, но сейчас идут переговоры об увеличении их количества до 20-25 в неделю.

"В Узбекистане строятся новые отели, и они, в свою очередь, будут конкурировать между собой. Таким образом, медленными, но верными шагами мы исправляем ситуацию. Мы знаем о существующих проблемах, часто обсуждаем их, как в Узбекистане, так и здесь с представительством нашей авиакомпании. Поэтому могу вас заверить, что в ближайшем будущем ситуация изменится кардинально. Если слетать в Узбекистан будет не дешевле, чем в Турцию, то хотя бы столько же по стоимости, а удовольствия получите не меньше", - заявил он в интервью Sputnik.

По словам генконсула, уже сейчас есть программа скидок для туристических групп, которые едут в Узбекистан от определенной турфирмы.