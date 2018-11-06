Николайчук: сегодня отношения между Россией и НАТО пробили дно

Несмотря на то что Североатлантический альянс и РФ сегодня находятся практически в состоянии квазихолодной войны, найти точки соприкосновения все же можно и нужно, уверен эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

По его мнению, роль НАТО была вполне четко сформулирована англосаксами еще в середине прошлого века и почти не изменилась с тех пор.

"Еще в 1949 году генерал, командующий вооруженными силами НАТО, англичанин кстати, совершенно четко ответил на вопрос о предназначении этой организации. Во-первых, НАТО была призвана выбросить за пределы Европы тогдашний СССР, во-вторых, оставить в подчинении и максимально унизить Германию, а в-третьих - обеспечить присутствие США в Европе. С тех пор мало что изменилось. Что касается нынешних отношений Североатлантического альянса с РФ, то они не то что достигли дна, они пробили его. По сути мы находимся в состоянии квазихолодной войны", — подчеркнул Николайчук в эфире радио Sputnik.

© Foto : из архива Сергея Ермакова Ермаков: у НАТО не получится реанимировать Североатлантический альянс

В то же время он добавил, что даже в этих условиях можно договариваться и искать точки соприкосновения для избежания острых моментов и предотвращения конфликтов.

В частности, об этом говорил и нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это совершенно новый поворот в отношениях. Даже в НАТО понимают, что надо как-то улучшать отношения с Россией", — резюмирует эксперт.

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Ранее представители НАТО заявили, что не готовы к полномасштабной войне с РФ. Москва в свою очередь заверила, что не имеет планов нападения на кого-то из членов Альянса, а военная политика России носит исключительно оборонительный характер.