00:28 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Олег Пономаренко
© Sputnik

Пономаренко: покупкой С-400 Китай и Индия подтверждают его уникальность

Радио
Получить короткую ссылку
125 0 0

Эксперт центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко рассказал Sputnik, какими возможностями обладает новый противоракетный комплекс С-400 и почему этому виду оружия доверяют даже сверхдержавы.

По словам военного эксперта, на сегодняшний день у С-400 практически нет аналогов по целому ряду причин.

"Контракты на поставку комплексов в Китай и Индию уже говорят о том, что кроме как в России подобные виды вооружений сегодня просто негде взять. Это универсальный комплекс, позволяющий контролировать и эффективно защищать огромные территории. Такой точности и радиолокационной начинки нет ни у одной подобной системы. Комплекс способен вести 300 и обстреливать до 80 целей одновременно", — подчеркнул Пономаренко в эфире Sputnik Узбекистан.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© Sputnik / Игорь Михалев
Вашингтон ввел санкции против Пекина из-за покупки Су-35 и С-400
Он добавил, что, в отличие от зарубежных аналогов, С-400 несет сразу несколько типов ракет, что позволяет поражать совершенно разные объекты, обеспечивая максимальную защиту воздушного пространства.

В этом году российские войска досрочно получили очередной полк С-400. Кроме того, после инцидента со сбытым военным самолетом в Сирии РФ направила в эту страну противоракетные комплексы предыдущего поколения С-300, которые значительно укрепят обороноспособность Сирийской Республики.

Теги:
Вооружения, Индия, Китай, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054