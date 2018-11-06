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Политолог Юрий Светов
Фото из личного архива Юрия Светова

Светов: для Трампа встреча с Путиным сродни предательству интересов США

Радио
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По мнению политолога Юрия Светова, предстоящая встреча в Париже между российским лидером и президентом США станет показательной и прояснит будущее двусторонних отношений.

Политолог уверен, что сейчас, накануне выборов в Конгресс США, у Дональда Трампа связаны руки в международной политике, особенно по отношению к России.

"Любые прямые контакты с Москвой будут восприниматься его оппонентами как предательство интересов Америки. Многое будет зависеть от исхода выборов в Конгресс. Если победят сторонники президента, то у Трампа будет больше возможностей для маневра. Если верх возьмут демократы, то обстановка усугубится", — заметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Встреча В. Путина и Д. Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин назначил Трампу новую встречу
Светов считает формат встречи в Париже удобным способом провести переговоры и не навлечь на себя гнев политических противников. Такая важная для десятков стран дата - столетие окончания Первой Мировой войны - позволит собрать в одном месте глав сразу нескольких государств. В данном случае Трамп сможет продемонстрировать равноудаленность, не проведя полноценных переговоров ни с Владимиром Путиным, ни с Петром Порошенко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе празднования векового юбилея окончания Первой Мировой войны запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, однако она пройдет в рамках саммита, что называется, "на ногах".

Подробный комментарий эксперта о перспективе российско-американских отношений слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин



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