00:24 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Джахонгир Иргашев
Sputnik

Генконсул Иргашев: узбекский бизнес перестанет приезжать в Россию наобум

Радио
Получить короткую ссылку
23510

Глава узбекского консульства в Санкт-Петербурге Джахонгир Иргашев рассказал о планах по открытию в Северной столице России полноценного торгово-логистического хаба узбекской продукции. Это, уверен он, еще больше сблизит деловые круги двух стран.

По словам дипломата, в настоящее время, несмотря на большой интерес к узбекской продукции, ее крайне сложно достать, а бизнесу непросто пробиться на российский рынок.

"Конечно, предпринимателям из России сложно без связей и каких-то гарантий приезжать в Ташкент для ведения дел, так же и узбекские бизнесмены не хотят приезжать в РФ наобум. Когда тут появится торговый дом, разумеется, производителям будет проще наладить контакты. Мы предполагаем, что эта площадка станет полноценным хабом на весь северо-западный округ России и обеспечит местных покупателей востребованной продукцией", — подчеркнул Иргашев.

Здание по адресу 4-я Красноармейская улица дом 4А в Санкт-Петербурге, где располагается генеральное консульство Узбекистана в России.
© Sputnik / Александр Гальперин
Генконсул Узбекистана в Петербурге: мы не отдаем паспорта на углу у светофора
При этом он добавил, что республика не намерена сосредотачиваться исключительно на поставках овощей и фруктов, хотя объемы сельхозпродукции будут наращиваться. Узбекистан может предложить российским покупателям и электротехнические изделия, и текстиль, и посуду, и обувь. Кроме того, руководству Санкт-Петербурга поступило предложение об открытии аналогичного торгового дома в Ташкенте. В конце ноября делегация Северной столицы РФ прибудет в Узбекистан с визитом для детального рассмотрения этого вопроса.

В начале ноября в Санкт-Петербурге прошли Дни Ташкента. В рамках мероприятий состоялись презентации узбекских товаров, показ мод, а также выступления узбекских артистов.

Теги:
Торговля, Узбекистан, Санкт-Петербург



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054