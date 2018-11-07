Нуркенов: Казахстан готов предоставить соседям мощности своего спутника

Пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов рассказал о подготовке к созданию новой космической системы связи KazSat-2R.

Казахстан рассчитывает с помощью новой космической системы связи KazSat-2R оказывать телекоммуникационные услуги конечным потребителям в соседних Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

Сейчас страна только готовится к созданию KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2, находящегося на орбите с 2011 года.

"Мы готовы к тем или иным переговорам для того, чтобы емкостями нашей спутниковой системы KazSat смогли пользоваться другие страны, в том числе и страны Центральной Азии", - заявил пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

Срок расчетного активного существования на геостационарной орбите действующего спутника завершается в ноябре 2023 года.