Нуркенов: Казахстан готов предоставить соседям мощности своего спутника

Казахстан рассчитывает с помощью новой космической системы связи KazSat-2R оказывать телекоммуникационные услуги конечным потребителям в соседних Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.
Сейчас страна только готовится к созданию KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2, находящегося на орбите с 2011 года.
"Мы готовы к тем или иным переговорам для того, чтобы емкостями нашей спутниковой системы KazSat смогли пользоваться другие страны, в том числе и страны Центральной Азии", - заявил пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.
Срок расчетного активного существования на геостационарной орбите действующего спутника завершается в ноябре 2023 года.