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Сайёра Ходжаева
© Foto : из личного архива Сайёры Ходжаевой

Ходжаева: это нонсенс, когда женщины в Узбекистане не голосуют за женщин

Радио
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Директор института "Демократия и права человека", член консультативного Совета при президенте Узбекистана Сайёра Ходжаева намерена инициировать предложение в республике временных специальных мер для повышения представленности женщин в органах власти.

По словам Ходжаевой, определенные позитивные сдвиги в этой сфере начались в середине 2000-х годов, но все равно нынешняя ситуация не отвечает требованиям времени.

"У нас был период, когда женщины в парламенте составляли 22-24%. По сравнению с прежними 6-7% это прогресс, но сегодня мы вновь наблюдаем тенденцию к снижению. У нас по-прежнему нет ни одной женщины-хокима, ни одной женщины посла, да и в министерствах очень мало женщин. Даже среди ректоров вузов их нет, хотя это было бы полезным, особенно в педагогической сфере", — заметила Сайёра Ходжаева.

В этой связи она вместе с коллегами из Института демократии намерена предложить в Узбекистане рекомендованные ООН временные меры поддержки для женщин. По сути это квоты на места в органах исполнительной и законодательной власти. Кроме того, отдельного внимания, по ее словам, заслуживает работа с женским электоратом.

Женщина показывает график на компьютере
© Flickr
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"Это нонсенс, когда женщины не голосуют за женщин – всего 17% избирательниц отдают свои голоса за женщин-кандидатов. Значит, нет доверия у людей. Будем работать в этом направлении", — добавила Ходжаева.

Говоря о сложностях, с которыми сталкиваются представительницы прекрасной половины человечества, она отметила, что немаловажную роль играют стереотипы и менталитет.

"По своему опыту могу сказать, что работать с мужчинами сложно, они оказывают определенное давление. Женщине приходится порой вдвое больше работать, чтобы показать и доказать, на что она способна. Кто-то, конечно же, не выдерживает, сдается при первой неудаче. А надо пробовать, совершенствоваться", — заключила эксперт.

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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В Ташкенте в эти дни проходит международная конференция на тему: "Роль женщин в демократическом обновлении и модернизации страны: опыт Узбекистана и международная практика". Мероприятие организовано Комитетом женщин Узбекистана совместно с национальными и международными партнерами. В работе форума принимают участие ведущие специалисты этой сферы, правозащитники и руководители различных социальных институтов. По итогам конференции будут приняты рекомендации для повышения роли и статуса женщин в Узбекистане.




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