Грабельников: соцсети превратили пользователя в производителя информации

В эфире Sputnik Кыргызстан Александр Грабельников отметил, что профессиональным журналистам необходимо ориентироваться на то, что пишут люди в социальных сетях, блогеры, так как иначе они рискуют оказаться на обочине новых информационных магистралей.

"Социальные сети возрождают межличностную коммуникацию, которая является самой важной для человека. То есть сегодня люди скорее поверят тому, что рассказывают им друзья, чем тому, что передают официальные СМИ", - заявил эксперт.

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