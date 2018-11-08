00:22 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Доктор исторических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций РУДН Александр Грабельников во время беседы на радио Sputnik Кыргызстан
Sputnik / Азамат Тотубаев

Грабельников: соцсети превратили пользователя в производителя информации

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

Простой человек сегодня может стать конкурентом СМИ, уверен доктор исторических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций РУДН Александр Грабельников.

В эфире Sputnik Кыргызстан Александр Грабельников отметил, что профессиональным журналистам необходимо ориентироваться на то, что пишут люди в социальных сетях, блогеры, так как иначе они рискуют оказаться на обочине новых информационных магистралей.

"Социальные сети возрождают межличностную коммуникацию, которая является самой важной для человека. То есть сегодня люди скорее поверят тому, что рассказывают им друзья, чем тому, что передают официальные СМИ", - заявил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054