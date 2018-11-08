Мустафаев: Узбекистан не намерен удивлять своим вином – у нас другая цель

В преддверии фестиваля "Искусство виноделия", который пройдет в республике в конце ноября, председатель правления АО "Узшаробсаноат" Отабек Мустафаев рассказал о задачах, стоящих перед узбекскими виноделами, а также о миссии самого мероприятия.

По его словам, Узбекистан сегодня имеет богатые винодельческие традиции, но пока не может и не собирается конкурировать с признанными лидерами рынка и законодателями мод в винодельческой отрасли.

"К нам туристы приезжают в первую очередь чтобы познакомиться с культурой, историческими и архитектурными памятниками. Однако в какой-то момент люди хотят вернуться в свою привычную среду, отдохнуть, выпить вина. Наша цель не поразить их лучшим в мире вином – нам это пока не под силу, но предложить им хорошее вино, со своими особенностями и достоинствами", — пояснил корреспонденту Sputnik Узбекистан глава "Узшаробсаноат".

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Говоря о миссии предстоящего фестиваля, в рамках которого пройдут и мастер-классы, и даже научно-техническая конференция по инновациям в виноделии и виноградарстве, Мустафаев заметил, что у мероприятия нет цели пропагандировать употребление алкоголя — прежде всего такого рода форумы проводятся для специалистов отрасли.

"На уровне государства у нас нет цели пропагандировать употребление алкоголя. Наоборот, главная задача – предложить людям альтернативу крепким спиртным напиткам в виде вина, которое в разумных количествах даже полезно", — резюмировал Мустафаев.

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Фестиваль "Искусство виноделия" пройдет в "Узэкспоцентре" с 21 по 23 ноября.