Астролог Цагарели: пришло время посетить страну мечты

Неделю с 12 по 18 ноября можно разделить на две части, одна из которых будет в целом успешной, а другая – очень сложной, рассказал астролог Михаил Цагарели.

"Самые важные дела рекомендуется выполнять и решать именно в первой половине недели, до 16 ноября. Во второй половине – негативные, геопатогенные энергии будут больше действовать на здоровье людей, на их психоэмоциональное состояние. Будет создаваться больше сложностей и проблем", — сказал Цагарели в беседе со Sputnik Грузия.

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По его словам, все новые, деловые и финансовые проекты лучше запускать ближе к концу месяца. Если же в планах было посетить какую-то страну, реализовать эту мечту нужно именно сейчас, отметил астролог.