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Координатор проекта Ташкент-2025 — Трансформация Валентина Прокофьева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Прокофьева о концепции "Ташкент-2025": мы готовы к спорам и дискуссиям

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Координатор проекта "Ташкент 2025 - трансформация" Валентина Прокофьева рассказала о планах по разработке концепции развития узбекской столицы на ближайшее время, а также о тех пилотных инициативах, которые планируется внедрить уже в ближайшее время.

Разработкой стратегического документа глобальной концепции развития Ташкента по шести приоритетным направлениям займутся как местные эксперты, так и зарубежные специалисты, обладающие релевантным опытом.

Уже в декабре этого года создаваемые под конкретные направления рабочие группы приступят к мониторингу нынешней ситуации, а с января начнется процесс изучения мирового опыта с целью разработки наиболее актуальных для узбекской столицы моделей.

"Мы все, безусловно, хотим жить в комфортном и развивающемся городе, где можно строить карьеру, делать бизнес и быть уверенным в социальной защищенности своей семьи. Но у всех разное мнение и разный подход к тем или иным проблемам, поэтому наша задача - выслушать разные стороны и найти наиболее оптимальный вариант. Мы понимаем, что в таком сложном вопросе как развитие и преобразование городской среды не обойтись без споров и дискуссий, мы к этому готовы", — подчеркнула Прокофьева.

Роман Осокин
© Foto : Из личного архива Романа Осокина
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Помимо непосредственно разработкой и контролем внедрения рекомендаций команда проекта займется и образовательной составляющей будущих управленцев.

Параллельно с разработкой стратегического документа, который планируется представить к сентябрю 2019 года, будут внедряться несколько небольших пилотных проектов.

"У нас сейчас порядка ста идей, плюс мы будем тесно взаимодействовать с горожанами и принимать их предложения и пожелания. Проекты могут быть локальные, например, установка светофоров с звуковой индикацией для слабовидящих, установка пандусов, урн, открытие шелторов для социально-уязвимых слоев населения или пунктов раздачи горячего питания для них. Главная суть в том, чтобы в рамках глобальной работы реализовывать порядка десяти конкретных проектов, которые будут видны сразу", — заключила координатор.

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Презентация проекта Ташкент-2025: трансформация в хокимияте Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент будущего: каким станет город к 2025 году
Разрабатываемая концепция развития Ташкента предусматривает формирование комфортной городской среды, поэтапное обновление коммунальных сетей, реформирование системы начисления тарифов на услуги, а также улучшение финансового положения ресурсоснабжаемых компаний в сфере ЖКХ. Кроме того, предполагается и решение острых городских проблем, например с незаконной вырубки деревьев. Еще одной глобальной задачей концепции станет модернизация административной системы для более эффективного управления регионами.

Теги:
благоустройство, Инвестиции, город, Ташкент, Узбекистан



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