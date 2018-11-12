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Шеф-редактор интернет-портала Мобильные телекоммуникации Леонтий Букштейн
© Foto : Личный архив Л.Букштейна

Букштейн: прозрачность мессенджеров поможет выявлять злоумышленников

Радио
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Шеф-редактор российского интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн считает, что введение запрета на анонимное пользование мессенджерами поможет быстрее выявлять людей со злым умыслом.

Правительство России утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров при помощи номера телефона. Эти правила вступят в силу через 180 дней. Соответственно, анонимность в мессенджерах окажется под запретом, а сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. 

WhatsApp и другие мессенджеры
© Flickr / Microsiervos
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"Это попытка выявить тех, кому чего-то хочется запретного. В основном речь идет о нанесении ущерба личности. Отсутствие анонимности предполагает прозрачность пользования мессенджерами, если вдруг некто из миллионов замечен в том, что он переписывается или переговаривается с применением зашифрованных фраз", ― рассказал Букштейн в эфире радио Sputnik.

В соответствии с правилами, ответственность за проверку информации о корректности номера будет возложена на администраторов мессенджера, в свою очередь, мобильные операторы должны будут хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.

Теги:
Интернет, facebook, WhatsApp, мессенджер



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