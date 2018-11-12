Букштейн: прозрачность мессенджеров поможет выявлять злоумышленников

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Правительство России утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров при помощи номера телефона. Эти правила вступят в силу через 180 дней. Соответственно, анонимность в мессенджерах окажется под запретом, а сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер.

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"Это попытка выявить тех, кому чего-то хочется запретного. В основном речь идет о нанесении ущерба личности. Отсутствие анонимности предполагает прозрачность пользования мессенджерами, если вдруг некто из миллионов замечен в том, что он переписывается или переговаривается с применением зашифрованных фраз", ― рассказал Букштейн в эфире радио Sputnik

В соответствии с правилами, ответственность за проверку информации о корректности номера будет возложена на администраторов мессенджера, в свою очередь, мобильные операторы должны будут хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.