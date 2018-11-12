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Гендиректор компании ЛИК Сергей Исаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Исаев назвал сферы, в которых Узбекистану есть чему научить Россию

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Сотрудничество и обмен технологиями позволят России и Узбекистану выйти на новые для себя рынки, рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор "Лиги инновационных компаний" Сергей Исаев.

"Цель наших встреч как раз в том, чтобы выработать единые подходы в продвижении инновационных решений. У каждой страны есть свои сильные стороны", — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Эксперты в Ташкенте обсудят взаимодействие стран СНГ в сфере инноваций
Исаев пояснил, что сотрудничество и кооперация между странами позволят развивать те рынки и технологии, которые интересны России, Узбекистану и другим странам СНГ. 

Обмен технологиями и навыками может идти, уверен он, например, в области биотехнологий и продвинутых техник сельского хозяйства.

"Необходимо обогащать друг друга, создавать совместные проекты. Узбекистан обладает уникальными технологиями и подходами в сфере фармацевтики, а также в сельском хозяйстве, особенно по части производства хлопка. Кроме того, есть очень интересные наработки в узкой, но важной сфере атомной индустрии. Подобные наработки в отдельных отраслях есть и в Беларуси, и в Армении. Необходимо это применять и совместно выходить на мировые рынки", - заключил эксперт.

В Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный развитию новых рынков и технологий. Мероприятие организовано Российским центром науки и культуры в Ташкенте, в заседании принимают участие представители деловых кругов, общественных организаций и органов госвласти.

Главная цель встречи - выработать новые подходы для сотрудничества на рынке инновационных проектов и наладить более тесные связи между странами СНГ по этому направлению как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Теги:
Россотрудничество, Сельское хозяйство, Инновации, Узбекистан, Россия



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