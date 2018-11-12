Исаев назвал сферы, в которых Узбекистану есть чему научить Россию

Обмен технологиями и навыками может идти, уверен он, например, в области биотехнологий и продвинутых техник сельского хозяйства.
"Необходимо обогащать друг друга, создавать совместные проекты. Узбекистан обладает уникальными технологиями и подходами в сфере фармацевтики, а также в сельском хозяйстве, особенно по части производства хлопка. Кроме того, есть очень интересные наработки в узкой, но важной сфере атомной индустрии. Подобные наработки в отдельных отраслях есть и в Беларуси, и в Армении. Необходимо это применять и совместно выходить на мировые рынки", - заключил эксперт.
В Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный развитию новых рынков и технологий. Мероприятие организовано Российским центром науки и культуры в Ташкенте, в заседании принимают участие представители деловых кругов, общественных организаций и органов госвласти.
Главная цель встречи - выработать новые подходы для сотрудничества на рынке инновационных проектов и наладить более тесные связи между странами СНГ по этому направлению как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.