Исаев назвал сферы, в которых Узбекистану есть чему научить Россию

Сотрудничество и обмен технологиями позволят России и Узбекистану выйти на новые для себя рынки, рассказал Sputnik Узбекистан генеральный директор "Лиги инновационных компаний" Сергей Исаев.

"Цель наших встреч как раз в том, чтобы выработать единые подходы в продвижении инновационных решений. У каждой страны есть свои сильные стороны", — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан

Исаев пояснил, что сотрудничество и кооперация между странами позволят развивать те рынки и технологии, которые интересны России, Узбекистану и другим странам СНГ.

Обмен технологиями и навыками может идти, уверен он, например, в области биотехнологий и продвинутых техник сельского хозяйства.

"Необходимо обогащать друг друга, создавать совместные проекты. Узбекистан обладает уникальными технологиями и подходами в сфере фармацевтики, а также в сельском хозяйстве, особенно по части производства хлопка. Кроме того, есть очень интересные наработки в узкой, но важной сфере атомной индустрии. Подобные наработки в отдельных отраслях есть и в Беларуси, и в Армении. Необходимо это применять и совместно выходить на мировые рынки", - заключил эксперт.

В Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный развитию новых рынков и технологий. Мероприятие организовано Российским центром науки и культуры в Ташкенте, в заседании принимают участие представители деловых кругов, общественных организаций и органов госвласти.

Главная цель встречи - выработать новые подходы для сотрудничества на рынке инновационных проектов и наладить более тесные связи между странами СНГ по этому направлению как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.