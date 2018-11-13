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Андрей Серенко
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Серенко о событиях в Худжанде: тюрьмы не зря называют "академиями джихада"

Радио
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По мнению эксперта по Центральной Азии, бунт в исправительной колонии №3 в Таджикистане произошел не случайно, это результат продуманной стратегии идеологов терроризма.

В ночь с 7 на 8 ноября в исправительной колонии в таджикистанском городе Худжанде произошел бунт – в результате были убиты от 25 до 47 человек.

Как заявил Sputnik Таджикистан эксперт по Центральной Азии Андрей Серенко, это событие представляет собой результат продуманной стратегии идеологов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России и Центральной Азии. – Прим. ред.).

"Во многих, если не во всех республиках Центральной Азии люди, осужденные за содействие ИГИЛ или другим террористическим организациям, содержатся отдельно. Например, в Кыргызстане силовики на горьком опыте убедились, что если в камеру, где сидят обычные бандиты, посадить одного или двух джихадистов, то буквально через пару месяцев 80% заключенных будут разделять идеи радикального ислама", - сказал Андрей Серенко.

Неслучайно тюрьмы часто называют "академиями джихада". Вербовщики ИГИЛ сознательно совершают не слишком тяжкие преступления, чтобы попасть в тюрьму и там начать традиционную вербовочную работу среди заключенных, подчеркивает он.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Тюрьма, Терроризм, Таджикистан



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