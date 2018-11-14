Мирзаян: очередной шпионский скандал не испортит отношений Австрии с Россией

Политолог Геворг Мирзаян уверен, что дело о предполагаемом шпионаже в Австрии в пользу России не сможет всерьез омрачить крепкие двусторонние связи и испортить взаимоотношения австрийских властей с Москвой.

В эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что скандал оказался раздутым из-за специфической ситуации в российско-европейских отношениях.

"Однако, несмотря на всю эту ситуацию, австрийцы прекрасно понимают, что Москва была, есть и останется надежным партнером, экономически очень перспективным партнером, и никто не собирается портить отношения с Москвой из-за какой-то обыденной ситуации. Президент Австрии абсолютно прав: этот раздутый случай не может стать основой для того, чтобы сворачивать отношения с Москвой", - подчеркнул эксперт.

Ранее в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России.

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя это известие в интервью австрийской телерадиокорпорации ORF, выразил уверенность, что это дело не омрачит отношения с Москвой всерьез и надолго.

Отметим, что Россию и Австрию связывают действительно теплые взаимоотношения. Так, в августе президент РФ Владимир Путин посетил бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Российский лидер произнес тост на немецком языке, который вызвал аплодисменты у всех гостей, преподнес супругам подарки, а затем даже станцевал с новобрачной.