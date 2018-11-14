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Доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский
© Foto: VK / Дмитрий Офицеров-Бельский

Офицеров-Бельский о словах Юнкера по поводу Brexit: это просто политес

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Председатель Еврокомиссии ранее назвал возможный выход Великобритании из ЕС исторической ошибкой и подчеркнул, что Евросоюз не занимает агрессивную позицию в этой ситуации.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал возможный Brexit исторической ошибкой и подчеркнул, что ЕС не занимает в вопросе выхода Британии агрессивную позицию.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по международным отношениям Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Великобритания вообще изначально вступила в Евросоюз для того, чтобы процессы на континенте не проходили без ее участия. В этом смысле – да, Brexit может стать большой ошибкой, учитывая экономические, политические и даже человеческие связи. Но мы должны хорошо понимать, что слова Жан-Клода Юнкера были сказаны сразу после завершения Терезой Мэй очередного раунда переговоров. С его стороны это было просто вежливое выражение соболезнования британцам – политический жест, можно сказать, политес", - заявил Офицеров-Бельский.

При этом, по его словам, на самом деле Евросоюз намерен диктовать жесткие условия.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Жан-Клод Юнкер, Евросоюз, Brexit



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