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Никита Мендкович
Sputnik

Мендкович: массу вопросов сегодня просто невозможно решить без участия талибов

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От контактов с официальным Кабулом отказываться не надо, однако надо помнить, что многие вопросы решаются только при участии талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В эфире радио Sputnik эксперт напомнил, что именно благодаря действиям "Талибана" в этом году удалось оттеснить от границы с Узбекистаном и Туркменистаном вооруженные отряды запрещенной группировки ИГ.

Никита Мендкович с прискорбием отметил, что ташкентский саммит по Афганистану проходил без участия талибов. Однако на последней встрече в Москве присутствовал представитель движения "Талибан".

"Многие вопросы можно решать и решаются при контактах с движением "Талибан". Несмотря на то, что они до сих пор прибегают к террористическим методам, я считаю, что его можно вывести из войны, просто усадив за стол переговоров и приведя стороны к политическим компромиссам", - уверен эксперт.

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Напомним, на прошлой неделе делегация политического офиса движения "Талибан" впервые прибыла в Москву для переговоров, и в России присутствовали все "реальные игроки", способные изменить ситуацию в регионе.




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