Шмаль о том, почему российский газ выигрывает перед американским

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль объяснил, почему "Северный поток - 2" обязательно будет построен, несмотря на угрозы со стороны США.

"США любыми способами стремятся убрать конкурентов. Это касается прежде всего России, потому что в торговле газом мы лидеры. США, естественно, стараются найти любые предлоги. Они выступали против "Южного потока", поддерживали "Набукко", который "умер" несколько лет назад", - говорит эксперт в эфире радио Sputnik.

Шмаль подчеркивает, что две последние зимы показали, что самым надежным поставщиком энергоресурсов для Европы является Россия и "Газпром" в частности. Это также понимают "многие здравые политики в Европе".