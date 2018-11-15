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Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль
© Sputnik / Александр Уткин

Шмаль о том, почему российский газ выигрывает перед американским

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Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль объяснил, почему "Северный поток - 2" обязательно будет построен, несмотря на угрозы со стороны США.

"США любыми способами стремятся убрать конкурентов. Это касается прежде всего России, потому что в торговле газом мы лидеры. США, естественно, стараются найти любые предлоги. Они выступали против "Южного потока", поддерживали "Набукко", который "умер" несколько лет назад", - говорит эксперт в эфире радио Sputnik.

Шмаль подчеркивает, что две последние зимы показали, что самым надежным поставщиком энергоресурсов для Европы является Россия и "Газпром" в частности. Это также понимают "многие здравые политики в Европе".

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Теги:
Газпром, Европа, США, Россия, Газ



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