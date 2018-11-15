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Денис Иконников
© Foto : Из личного архива Дениса Иконникова

Иконников о том, отразятся ли на Узбекистане американские санкции против РФ

Радио
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Предполагаемые санкции США против России окажут негативный кратковременный эффект, но ускорят отток американских инвесторов из России и заденут союзников Москвы, рассказал Sputnik Узбекистан аналитик компании QBF Денис Иконников.

 

"Ожидается введение санкций на облигации федерального займа и банки. Однако о банках на последних обсуждениях ничего сказано не было", — поясняет эксперт.

Облигации федерального займа – это долговые бумаги России, которые выпускает Министерство финансов. Введение санкций вызовет панические продажи ОФЗ и отток американских инвесторов.

"В течение короткого периода времени — до полугода — это может оказывать негативный эффект на нашу экономику и на экономику наших ближайших союзников, с которыми мы ведем торговлю, в том числе и страны СНГ", — отметил Иконников.

Окончательного решения вопроса о введении нового пакета санкций пока не принято. Сейчас американский президент Трамп находится между двух своих обещаний — предвыборным тезисом о необходимости наладить отношения с Россией и обещанием "наказать" Москву за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Более полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экономические санкции, Дональд Трамп, Россия, США



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