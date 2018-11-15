Мирзаев: сегодня на узбекско-кыргызской границе совсем другие отношения

Взаимодействие погранслужб Узбекистана и Кыргызстана за последнее время значительно улучшилось, многие вопросы сейчас решаются без лишних бюрократических формальностей, рассказал Sputnik Узбекистан командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан генерал-майор Руслан Мирзаев.

"Мы организовали плотную, совместную работу… Мы практически сняли острые углы, сложные и противоречивые моменты", - сообщил он.

Как отметил генерал-майор, такой прогресс в сотрудничестве спецслужб был достигнут благодаря встречам на высшем уровне президентов двух стран.

© Flickr / Arian Zwegers Пограничников СНГ беспокоит обстановка у границ Афганистана

"Сегодня на местах начальники пограничных постов, застав, на своем уровне снимают ряд вопросов, которые раньше не могли решать на уровне министерств иностранных дел… Наши военнослужащие и кыргызские, и узбекские вместе работают и решают вопросы, рассматривают обращения граждан", — заключил глава погранслужбы СГБ Узбекистана.

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