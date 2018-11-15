Мирзаев: сегодня на узбекско-кыргызской границе совсем другие отношения

Командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев заявил о прогрессе в сотрудничестве спецслужб.
Глава погранслужбы Узбекистана: у нас налажены крепкие связи с Кыргызстаном
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Взаимодействие погранслужб Узбекистана и Кыргызстана за последнее время значительно улучшилось, многие вопросы сейчас решаются без лишних бюрократических формальностей, рассказал Sputnik Узбекистан командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Республики Узбекистан генерал-майор Руслан Мирзаев.
"Мы организовали плотную, совместную работу… Мы практически сняли острые углы, сложные и противоречивые моменты", - сообщил он.
Как отметил генерал-майор, такой прогресс в сотрудничестве спецслужб был достигнут благодаря встречам на высшем уровне президентов двух стран.
"Сегодня на местах начальники пограничных постов, застав, на своем уровне снимают ряд вопросов, которые раньше не могли решать на уровне министерств иностранных дел… Наши военнослужащие и кыргызские, и узбекские вместе работают и решают вопросы, рассматривают обращения граждан", — заключил глава погранслужбы СГБ Узбекистана.