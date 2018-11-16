Рязанцев: переводы мигрантов помогают стабильности в их родных странах

Какую роль трудовые мигранты играют в экономике России и своих родных стран, рассуждает директор Института социально-политических исследований РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО Сергей Рязанцев.

Узбекистан стал лидером по количеству трудовых мигрантов, въехавших в Россию с начала 2018 года. Второе место занял Таджикистан, третье - Украина.

Рязанцев считает, что денежные переводы, которые трудовые мигранты пересылают в свои родные страны, помогают сократить бедность в этих государствах.

"Мигранты, пересылая заработанные деньги из России на родину, поддерживают свои семьи и не только. Часть этих денег направляется домохозяйствами на общие государственные социальные проекты - развитие территорий, дорог и инфраструктуры", - рассказал он в интервью Sputnik Таджикистан.

Эксперт увидел в этих переводах и геополитический аспект. По его мнению, таким образом Россия поддерживает стабильность в этих республиках, ведь если бы мигранты не пересылали деньги на родину, экономическая ситуация в их родных странах постепенно бы начала ухудшаться.