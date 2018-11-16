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Дмитрий Солонников
© Киевские ведомости

Солонников: власти Турции мечтают сгладить впечатление после убийства Карлова

Радио
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Турция использует убийство российского посла в Анкаре во внутриполитической борьбе, и обвиняемых по этому делу станет еще больше, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что хотела бы поставить точку и сгладить данный конфликт на карте взаимоотношений двух стран.

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова
© Sputnik / Илья Питалев
В Турции завершили расследование убийства посла РФ Андрея Карлова

"Турция сделает расследование по убийству дипломата максимально открытым, чтобы российская сторона была максимально удовлетворена… Власти Турции ведут себя достаточно корректно в этой ситуации, и никто не сможет обвинить официальные власти в том, что они хотят покрыть убийц", - сказал Дмитрий Солонников.

Эксперт подчеркнул, что имя заказчика пока не будет названо. Ошибкой властей Турции Солонников назвал неумение отследить действия радикально настроенных личностей.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову присвоили звание Героя России посмертно.




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