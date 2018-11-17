Мишин о том, насколько будет сокращен срок получения гражданства РФ

Впредь в России будет меньше бюрократии при получении гражданства, заявил представитель Общественной палаты при президенте Молдовы Сергей Мишин.

В эфире Sputnik Молдова Сергей Мишин рассказал, что даст новая Концепция миграционной политики РФ и как она поможет в получении гражданства на территории России.

Концепция касается рожденных на территории России лиц и их детей, которые по тем или иным причинам покинули родину и сегодня решили туда вернуться.

"Этот документ связан с соотечественниками, проживающими за рубежом. Кто-то из них покинул Россию во время СССР, кого-то отправили по распределению, и сейчас их дети хотят вернуться туда, где их корни. Поэтому и говорится о переселении", - отметил он.

По словам собеседника агентства, облегчится процедура приезда в Россию, размещения, получения временного вида на жительство и упрощение в получении гражданства

Срок получения гражданства для тех, кто переселился и собирается жить на территории России, будет сокращен до полугода, заявил он.

Подробности слушайте в интервью.