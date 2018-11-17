14:55 17 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Командующий пограничными войсками СГБ Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев
© Sputnik . Таалай Ороскулов

Защищен ли Узбекистан на афганской границе — Мирзаев об угрозе терроризма

Радио
Получить короткую ссылку
6810

О ситуации на границе Афганистана и координации пограничных служб стран Центральной Азии по этому вопросу рассказал командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев.

"Сегодня команда такая профессиональная сложилась, мы проводим мероприятия соответствующего характера, моделируем ситуации и проблемы, которые могут возникнуть. Мы готовы к любым проблемным вопросам", — подчеркнул Мирзаев.

По его словам, сегодня спецслужбы стран ЦА в координации могут противостоять пограничным угрозам и проводить мероприятия.

"Сегодня у стран ЦА есть и все соответствующие ресурсы для противостояния угрозам и, главное, воля к борьбе", — заключил генерал-майор.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Первый заместитель директора ФСБ России Владимир Кулишов
Sputnik / Таалайбек Ороскулов
Кулишов: СНГ тщательно защищает границы и предупреждает угрозы
В Бишкеке в середине этой недели состоялось заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ с участием представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военные отметили сложную ситуацию у границ Содружества, особенно в государствах, расположенных по соседству с Афганистаном. Особую тревогу вызывает сохраняющаяся нестабильной в этой стране и активизация террористических группировок.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Высший пилотаж Русских Витязей на авиасалоне в Бахрейне
"Русские витязи" изумили Бахрейн - видео уникального шоу
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054