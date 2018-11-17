Защищен ли Узбекистан на афганской границе — Мирзаев об угрозе терроризма

О ситуации на границе Афганистана и координации пограничных служб стран Центральной Азии по этому вопросу рассказал командующий пограничными войсками Службы государственной безопасности Узбекистана генерал-майор Руслан Мирзаев.

"Сегодня команда такая профессиональная сложилась, мы проводим мероприятия соответствующего характера, моделируем ситуации и проблемы, которые могут возникнуть. Мы готовы к любым проблемным вопросам", — подчеркнул Мирзаев.

По его словам, сегодня спецслужбы стран ЦА в координации могут противостоять пограничным угрозам и проводить мероприятия.

"Сегодня у стран ЦА есть и все соответствующие ресурсы для противостояния угрозам и, главное, воля к борьбе", — заключил генерал-майор.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Sputnik / Таалайбек Ороскулов Кулишов: СНГ тщательно защищает границы и предупреждает угрозы

В Бишкеке в середине этой недели состоялось заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ с участием представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военные отметили сложную ситуацию у границ Содружества, особенно в государствах, расположенных по соседству с Афганистаном. Особую тревогу вызывает сохраняющаяся нестабильной в этой стране и активизация террористических группировок.