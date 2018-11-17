Кирьякова объяснила, как отличить грипп от других простудных заболеваний

В эфире Sputnik Молдова заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова перечислила симптомы, по которым можно отличить грипп от других простудных заболеваний.

"Есть отличительные признаки, которые сразу заставляют задуматься о том, что это грипп. Если у вас сильнейшая интоксикация, вы разбиты и у вас болит каждая мышца, резко повышается температура до 39-40, начинаются боли в глазных орбитах, но нос при этом не "течет", то стоит задуматься, не грипп ли это, и обратиться к доктору", - пояснила доктор.

В то же время Кирьякова отметила, что, если все начинается с насморка, недомогания и небольшой температуры, но человек при этом сохраняет некоторую активность, несмотря на слабость, то это, скорее всего, не грипп.

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