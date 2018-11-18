Беляев: в "черную пятницу" соблюдайте хладнокровие

Эксперт РИСИ Михаил Беляев рассказал, как не поддаться искушению в период распродаж.

"За некоторое время до распродажи торговые сети повышают цены, чтобы людей приучить к этому уровню цен, потом снижают до обычного уровня. И люди, поддавшись на эту уловку, покупают... Надо подумать дважды, прежде чем расставаться с деньгами. Это самый главный принцип, который работает всегда и везде", - сказал Беляев в эфире радио Sputnik

Радэлис о том, почему человек готов спустить последние деньги на шопинг

Он подчеркивает, что часто люди поддаются ажиотажу и покупают совершенно ненужные вещи, при этом возможно даже по завышенной цене.