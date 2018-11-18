Беляев: в "черную пятницу" соблюдайте хладнокровие

Радэлис о том, почему человек готов спустить последние деньги на шопинг
Он подчеркивает, что часто люди поддаются ажиотажу и покупают совершенно ненужные вещи, при этом возможно даже по завышенной цене.
Эксперт РИСИ Михаил Беляев рассказал, как не поддаться искушению в период распродаж.
Радэлис о том, почему человек готов спустить последние деньги на шопинг
Он подчеркивает, что часто люди поддаются ажиотажу и покупают совершенно ненужные вещи, при этом возможно даже по завышенной цене.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.
Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.
Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.
По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.
Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.
Рижский марафон - единственный в Северной Европе - удостоен "Золотого лейбла" Международной федерации легкой атлетики.
Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.
Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.
Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.
Командующий погранвойсками Узбекистана рассказал о состоянии на узбекско-кыргызской границе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запустил работу первого агрегата Рогунской ГЭС.