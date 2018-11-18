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Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев
Фото из личного архива Михаила Беляева

Беляев: в "черную пятницу" соблюдайте хладнокровие

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Эксперт РИСИ Михаил Беляев рассказал, как не поддаться искушению в период распродаж.

СПУТНИК _Черная пятница: в Сан-Паулу покупатели устроили давку из-за телевизоров
© Ruptly .
Шопинг по-бразильски: в Сан-Паулу люди дрались за телевизоры
"За некоторое время до распродажи торговые сети повышают цены, чтобы людей приучить к этому уровню цен, потом снижают до обычного уровня. И люди, поддавшись на эту уловку, покупают... Надо подумать дважды, прежде чем расставаться с деньгами. Это самый главный принцип, который работает всегда и везде", - сказал Беляев в эфире радио Sputnik.

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Он подчеркивает, что часто люди поддаются ажиотажу и покупают совершенно ненужные вещи, при этом возможно даже по завышенной цене.

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Теги:
Покупки, магазин, шопинг



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