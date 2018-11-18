Баженов: доллар окончательно утратил привязку к реальным активам

Эксперт РИСИ Иван Баженов отметил, что все чаще страны обсуждают переход на международные расчеты в национальных валютах.

"Сегодня использование доллара в качестве единственного средства международных расчетов для экономик развивающихся стран связано с возрастающими макроэкономическими рисками. Уместно вспомнить ситуацию в Турции. Там ужесточение монетарной политики ФРС США спровоцировало кризис на валютно-финансовом рынке страны. И все чаще можно слышать, что доллар становится не столько фининструментом, сколько своего рода геополитическим оружием", - говорит эксперт.

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