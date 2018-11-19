Аршинов о визите бизнесменов из Саратова: мы открываем для себя Узбекистан

Сейчас, подчеркнул он, в республике открываются новые возможности для бизнеса.
"Наша задача — провести полноформатные переговоры между бизнесменами Саратовской области и Узбекистана. От региона во встречах примут участие представители фармацевтических компаний, ретейла, пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, а также фирмы, занимающиеся поставками газового оборудования", — пояснил чиновник в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
По словам Аршинова, вопросы трудовой миграции в регионе уже активно прорабатываются экспертно-аналитическими структурами в сотрудничестве с узбекскими властями – в качестве примера он привел сотрудничество информационно-аналитического центра "Евразия-Поволжье" и Института демократии и прав человека (Узбекистан).