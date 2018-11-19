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Советник Минэкономразвития Саратовской области Юрий Аршинов
© Фото из личного архива Юрия Аршинова

Аршинов о визите бизнесменов из Саратова: мы открываем для себя Узбекистан

Радио
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О деталях визита бизнес-делегации Саратова в Ташкент и об экономических интересах Поволжья в Узбекистане рассказал советник Министерства экономического развития области по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности Юрий Аршинов.

"Саратовская область рассматривает для себя Узбекистан как некое новое открытие в плане развития экспортного потенциала региона Поволжья", — отметил Аршинов.

Сейчас, подчеркнул он, в республике открываются новые возможности для бизнеса.

"Наша задача — провести полноформатные переговоры между бизнесменами Саратовской области и Узбекистана. От региона во встречах примут участие представители фармацевтических компаний, ретейла, пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, а также фирмы, занимающиеся поставками газового оборудования", — пояснил чиновник в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

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Отметил советник Минэкономразвития региона и тот факт, что Саратовская область заинтересована в работниках из Узбекистана в сфере сельского хозяйства, а также в прямых поставках плодоовощной продукции из республики.

По словам Аршинова, вопросы трудовой миграции в регионе уже активно прорабатываются экспертно-аналитическими структурами в сотрудничестве с узбекскими властями – в качестве примера он привел сотрудничество информационно-аналитического центра "Евразия-Поволжье" и Института демократии и прав человека (Узбекистан).




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