Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей, эксперт в сфере мобильных телесистем Олег Фролов пояснил, за счет чего можно повысить качество мобильной связи и интернета и при этом существенно снизить тарифы на эти услуги.
Эксперт РИСИ рассказал о необходимых предосторожностях в "черную пятницу" и сезон предновогодних распродаж.
Психолог рассказал о необходимости здоровой дистанции и проблемах, с которыми сталкиваются в семьях.
Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян оценила экономику Узбекистана с точки зрения ее привлекательности для инвесторов.
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели рассказал оценил происходящие в Узбекистане перемены в сфере защиты гражданских прав.
Узбекская сторона предложила провести встречу омбудсменов стран ЦА в Ташкенте, чтобы подписать "дорожную карту", которая поможет осуществлять совместную деятельность. Об этом рассказал узбекский омбудсмен Улугбек Мухаммадиев в рамках Азиатского форума по правам человека, который проходит в Самарканде.
Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер рассказал Sputnik, насколько велики могут быть запасы нефти и газа в Узбекистане.
Президент США Дональд Трамп разрешил войскам на границе применять оружие против мигрантов. По мнению политолога Николая Топорнина, это подтверждает его решимость поставить жесткий заслон на пути нелегалов.
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев заявил, что с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева в республике начались позитивные перемены, в том числе в телевидении.
Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова пояснила Sputnik, почему студенты филиала в Узбекистане не будут испытывать языковой барьер.