Безпалько: Британия станет "троянским конем" для ЕС

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал, как выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) повлияет на страны Европы.

"Факт остается фактом — Британия покидает Евросоюз, остается в орбите США и, скорее всего, будет в качестве троянского коня, который будет находиться рядом с Евросоюзом. Очевидно, что именно по этой причине Евросоюз добивался больших компенсаций от Великобритании. В данной ситуации, конечно, пострадав в целом, ЕС будет испытывать кризисные явление в своих слабых местах. Это, конечно же, страны Восточной, Центральной и Южной Европы — это Чехия, Польша, страны Балканского полуострова и страны Балтии, потому что все эти государства в значительной степени зависят от дотаций, которые идут к ним от стран Западной Европы", — заявил он.