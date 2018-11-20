Безпалько: Британия станет "троянским конем" для ЕС

"Факт остается фактом — Британия покидает Евросоюз, остается в орбите США и, скорее всего, будет в качестве троянского коня, который будет находиться рядом с Евросоюзом. Очевидно, что именно по этой причине Евросоюз добивался больших компенсаций от Великобритании. В данной ситуации, конечно, пострадав в целом, ЕС будет испытывать кризисные явление в своих слабых местах. Это, конечно же, страны Восточной, Центральной и Южной Европы — это Чехия, Польша, страны Балканского полуострова и страны Балтии, потому что все эти государства в значительной степени зависят от дотаций, которые идут к ним от стран Западной Европы", — заявил он.