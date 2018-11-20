09:12 20 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Богдан Безпалько
© Sputnik / Александр Натрускин

Безпалько: Британия станет "троянским конем" для ЕС

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

После выхода Британии из Союза пострадают, в первую очередь, наиболее слабые места ЕС – то есть Чехия, Польша, страны Балканского полуострова, страны Балтии.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал, как выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) повлияет на страны Европы.

"Факт остается фактом — Британия покидает Евросоюз, остается в орбите США и, скорее всего, будет в качестве троянского коня, который будет находиться рядом с Евросоюзом. Очевидно, что именно по этой причине Евросоюз добивался больших компенсаций от Великобритании. В данной ситуации, конечно, пострадав в целом, ЕС будет испытывать кризисные явление в своих слабых местах. Это, конечно же, страны Восточной, Центральной и Южной Европы — это Чехия, Польша, страны Балканского полуострова и страны Балтии, потому что все эти государства в значительной степени зависят от дотаций, которые идут к ним от стран Западной Европы", — заявил он.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Ужасное зрелище — из квартиры бишкекчанки самосвалами вывозят мусор. Видео
    Генеральная уборка

    Жительница Бишкека забила свою трехкомнатную квартиру мусором – коммунальные службы вывозили его самосвалами.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Снег
    Снежный коллапс

    В социальных сетях появилось видео о сложностях посадки в кишиневский автобус во время снегопада в час пик.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Ужасное зрелище — из квартиры бишкекчанки самосвалами вывозят мусор. Видео
    Генеральная уборка

    Жительница Бишкека забила свою трехкомнатную квартиру мусором – коммунальные службы вывозили его самосвалами.

  • Наручники, архивное фото
    По всей строгости

    Гособвинитель попросил суд Таджикистана приговорить к пожизненному заключению главу группировки, напавшей на велотуристов в Дангаре.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
На краю смерти: пять лебедей чуть не погибли от рук браконьеров
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054