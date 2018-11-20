Кузьмина: проект бюджета Узбекистана достаточно реалистичный

Правительство Узбекистана в начале ноября одобрило основные макроэкономические показатели, концепцию налоговой и бюджетной политики, а также проект государственного бюджета на 2019 год.

"С моей точки зрения достаточно проработанный бюджет, поскольку в нем учтены реальные возможности и реальные проблемы экономики Узбекистана. Этот бюджет очень четко увязан с той налоговой реформой, которая сейчас идет в Узбекистане", - прокомментировала Кузьмина.

Она также назвала проект бюджета Узбекистана на 2019 год достаточно реалистичным, поскольку в нем прописан объективный уровень инфляции и указаны реальные показатели роста ВВП.