Распопова о том, когда журналист обязан включать самоцензуру

В эфире Sputnik Молдова эксперт ответила, что у всех есть свой внутренний цензор. При этом с годами у каждого он звучит или все громче, или все тише.

© Фото: Личный архив Екатерины Майоровой Майорова: публикации блогеров необходимо контролировать

"Сегодня появилось очень много тех, кто называет себя журналистами, не имея при этом профессионального образования. Они кричат при этом, что блогерам и журналистам все позволено и что они за свободу слова. Однако они не несут никакой ответственности, им сложно объяснить, что такое факт. Но я думаю, что есть вещи, которые можно обсуждать дома, на кухне, и есть вещи, которые ни в коем случае нельзя говорить публично", - резюмировала собеседница.

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